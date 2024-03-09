«ЦСКА нужна перестройка». Крикунов отреагировал на провал армейцев в плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил о необходимости изменений в структуре игры ЦСКА после вылета в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (1-4).

«Конечно, ЦСКА нужна перестройка. Надо было заменить игроков, два раза подряд выиграли, думают, что всё время теперь выигрывать. Так не бывает, все хотят выигрывать, а кубок один. Ярославль готов, Никитин третий год там работает, начинает давать результат. Любой нормальный тренер на третий год должен давать результат», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.