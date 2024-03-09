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«В коллективе там что-то нездоровое». Бывший тренер «Ак Барса» — о причине провала команды

«В коллективе там что-то нездоровое». Бывший тренер «Ак Барса» — о причине провала команды
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Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов высказался о причинах провала казанского клуба, который в первом раунде плей-офф проиграл «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии.

«С Казанью, я думаю, что-то внутри в команде. Только поэтому такая неудача. В управлении командой есть главные люди, а есть вещи внутри коллектива. Если руководство этим коллективом попадёт кому-то не тому в руки, он может увести эту команду. Думаю, что внутри что-то не сработало. Сверху Хайдарыч (Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак Барса». – Прим. «Чемпионата») всё нормально сделал, расставил по местам, всё заработало. Высшее руководство организации тоже на высочайшем уровне. В коллективе там что-то нездоровое, именно среди игроков в команде. Поэтому они не смогли собраться на серию с «Автомобилистом», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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