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Каменский: мы должны сами проводить ЧМ и Олимпиады, чтобы никто нам не диктовал условия

Каменский: мы должны сами проводить ЧМ и Олимпиады, чтобы никто нам не диктовал условия
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил о необходимости быть более независимыми от международных организаций.

«Нужно самим развиваться, чтобы нам никто не диктовал условия. Я считаю, что мы вполне можем это сделать. У нас сильная лига, на матчах полные трибуны, рекорды по популярности, по посещаемости, игроки сильные, поэтому надо, чтобы организаторами всех этих чемпионатов мира, всех Олимпиад были мы», — приводит слова Каменского «ВсёПроСпорт».

Напомним, по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024, который состоится в Чехии, российская сборная пропустит.

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