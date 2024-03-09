Каменский: мы должны сами проводить ЧМ и Олимпиады, чтобы никто нам не диктовал условия

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил о необходимости быть более независимыми от международных организаций.

«Нужно самим развиваться, чтобы нам никто не диктовал условия. Я считаю, что мы вполне можем это сделать. У нас сильная лига, на матчах полные трибуны, рекорды по популярности, по посещаемости, игроки сильные, поэтому надо, чтобы организаторами всех этих чемпионатов мира, всех Олимпиад были мы», — приводит слова Каменского «ВсёПроСпорт».

Напомним, по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024, который состоится в Чехии, российская сборная пропустит.