Малкин — об уходе Гюнцеля: конечно, это тяжело, он потрясающий игрок

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о переходе нападающего Джейка Гюнцеля в «Каролину Харрикейнз».

«Конечно, это тяжело (видеть уход Гюнцеля). Джейк всем нравится. Он потрясающий игрок. Я хочу просто пожелать ему удачи. Он хороший парень, отличный игрок, и, надеюсь, он забьёт много голов», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в результате крупного обмена «Питтсбург» заполучил российского нападающего Василия Пономарёва, а также Майкла Бантинга, Вилле Койвунена и Круза Луциуса. При этом «Пингвинз» получили выбор в первом раунде драфта-2024 (если «Каролина» выйдет в финал), а также пик в пятом раунде драфта-2025 (если «Каролина» возьмёт Кубок Стэнли). Отметим, что «Питтсбург» сохраняет в своей платёжной ведомости 25% зарплаты Гюнцеля ($ 1,5 млн).