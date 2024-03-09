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Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50+ шайб с учётом плей-офф

Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50+ шайб с учётом плей-офф
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В эти минуты в Омске проходит пятый матч в серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)    

В данной встрече дублем отметился форвард омичей Рид Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50 и более шайб за один сезон, включая плей-офф. В активе Рида Буше теперь 51 (44+7) шайба, рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 55 (48+7) шайб в регулярке и плей-офф сезона-2016/2017.

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