Экс-голкипер клубов КХЛ назвал самое интересное противостояние Кубка Гагарина — 2024

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов заявил, что считает серию «Салават Юлаев» — «Трактор» самой интересной в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.

«Подбор хоккеистов у „Салавата“ и „Трактора“ очень равный. Много драк, ведь тренерский штаб и Челябинска, и Уфы тоже были боевитыми хоккеистами. В раздевалке, видимо, тоже говорят об этом, чтоб не уступить нигде: ни на пятаке, ни в драках. И игра такая получается — кость в кость. Наверное, эту пару можно назвать самой интересной в первом раунде. Команды показывают яркий хоккей», — сказал Гаврилов в интервью Legalbet.

Вчера, 8 марта, в Уфе закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Трактор» ведёт в серии плей-офф со счётом 3-2. Отметим, что следующая игра состоится на площадке челябинского клуба завтра, 10 марта.