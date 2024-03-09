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Малкин: у «Питтсбурга» нет больших шансов, но мы всё ещё верим в попадание в плей-офф

Малкин: у «Питтсбурга» нет больших шансов, но мы всё ещё верим в попадание в плей-офф
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:6) и высказался о шансах на попадание в плей-офф.

«Нам нужно просто играть усердно и играть для болельщиков. Мы все понимаем, что это не лучший матч для нас, и я хочу извиниться перед болельщиками, потому что они платят деньги за билеты, приходят на стадион и видят такую игру. Это нехорошо, нам нужно играть сильнее.

Нам нужно помогать и поддерживать друг друга. Хоккей меняется быстро… может быть, сейчас, после завершения дедлайна, ребята больше не чувствуют давления и, может быть, немного расслабятся и будут играть лучше. У нас нет больших шансов, но мы всё ещё верим, что у нас есть шанс выйти в плей-офф», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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