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Защитника «Лады» удалили за бросок перчатки в сторону игрока «Авангарда»

Защитника «Лады» удалили за бросок перчатки в сторону игрока «Авангарда»
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В эти минуты в Омске проходит пятый матч в серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)    

В середине третьего игрового отрезка защитник «Лады» Георгий Солянников был удалён на две минуты за бросок перчатки в сторону игрока «Авангарда» Райана Спунера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» ведут в серии 3-1 и близки к победе в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 4-1. В следующей стадии Кубка Гагарина – 2024 «Авангард» может встретиться с командой из Западной конференции.

Ранее форвард омичей Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50 и более шайб за один сезон, включая плей-офф.

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