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Защитника «Лады» удалили за бросок перчатки в сторону игрока «Авангарда»

В эти минуты в Омске проходит пятый матч в серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине третьего игрового отрезка защитник «Лады» Георгий Солянников был удалён на две минуты за бросок перчатки в сторону игрока «Авангарда» Райана Спунера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» ведут в серии 3-1 и близки к победе в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 4-1. В следующей стадии Кубка Гагарина – 2024 «Авангард» может встретиться с командой из Западной конференции.

Ранее форвард омичей Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50 и более шайб за один сезон, включая плей-офф.