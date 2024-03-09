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Авангард — Лада 4:0, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 9 марта

«Авангард» дома крупно победил «Ладу» и выиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 4-1
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В Омске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 4:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     4:0 Беляев (Жафяров) – 57:59 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Томаш Юрчо с передач Дамира Жафярова и Николая Прохоркина сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Михаил Беляев с передачи Дамира Жафярова установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4-1 и в следующей стадии Кубка Гагарина – 2024 встретятся с командой из Западной конференции.

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