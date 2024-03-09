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«Авангард» дома крупно победил «Ладу» и выиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 4-1

В Омске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 4:0.

На 14-й минуте первого периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Томаш Юрчо с передач Дамира Жафярова и Николая Прохоркина сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Михаил Беляев с передачи Дамира Жафярова установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4-1 и в следующей стадии Кубка Гагарина – 2024 встретятся с командой из Западной конференции.