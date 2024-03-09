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Буше — о семи голах в пяти матчах: нащупали слабое место «Лады» и забивали вновь и вновь

Буше — о семи голах в пяти матчах: нащупали слабое место «Лады» и забивали вновь и вновь
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30-летний американский нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал высокую результативность омского клуба в последних матчах серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с тольяттинской «Ладой» (4:0, 4-1).

«Можно сказать, что мы нащупали слабое место «Лады» в нашем большинстве и забивали практически одинаковые голы вновь и вновь. «Локомотив» или «Спартак» в следующем раунде? Это как раз то, что нам не подвластно, будем смотреть, как сложится ситуация, и отталкиваться от этого, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 Буше принял участие в пяти матчах, в которых записал на свой счёт семь заброшенных шайб при показателе полезности «0».

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