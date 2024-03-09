Линч и Галимов подрались по окончании первого периода встречи СКА — «Торпедо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, впереди хозяева – 1:0, в серии ведут также санкт-петербуржцы – 3-1.

После завершения первого периода с эмоциями не смогли совладать 25-летний американский нападающий «Торпедо» Бобби Линч и его коллега по амплуа из СКА – Эмиль Галимов. Их стычка у скамейки запасных переросла в драку, в которой форвард нижегородцев повалил на лёд оппонента из Санкт-Петербурга.

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В результате арбитры наказали Линча двумя малыми штрафами – за толчок клюшкой и грубость. Галимов был наказан лишь за грубость, однако ещё две минуты судьи выписали и его партнёру по команде – Захару Бардакову за нарушение с аналогичной формулировкой.