«Всё делал умышленно в меру своего интеллекта». Браташ — о необычных пресс-конференциях

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ поделился эмоциями после завершения сезона в результате вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от омского «Авангарда» (1-4).

«У меня нет какого-то опустошения. Анализ-то идёт постоянный, но сейчас я ещё не переключился на отдых после сезона, я ещё в игре. Мне, честно сказать, где-то сутки нужны, чтобы от игры отойти. Мои необычные пресс-конференции по ходу сезона? Всё, что я говорил, я старался всё делать на пользу команде, а не для того, чтобы устроить Comedy Club. И когда я говорил какую-то критику, и когда пытался шутить – всё делал умышленно и в меру своего интеллекта, но, чтобы всё шло на пользу, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.