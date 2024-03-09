Артюхин назвал причину, по которой не считает «Локомотив» претендентом на Кубок Гагарина

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин объяснил, почему ярославский «Локомотив» не выглядит, по его мнению, фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина – 2024.

«Вижу ли в «Локомотиве» претендента на Кубок Гагарина? Хотел бы видеть, но мне не сильно внушает игра «Локомотива». Не так много исполнителей, они не так много забивают. Да, в последней игре прорвало, забили многие игроки, которые до этого не забивали, но в целом «Локомотив» очень мало забивает. Это мало и это большая проблема. Да, есть Максим Шалунов, но надо побольше таких ребят иметь. Назвал бы «Локомотив» фаворитом, но при всём уважении не думаю, что он завоюет Кубок Гагарина. Может, я ошибусь», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» уверенно прошёл московский ЦСКА (4-1). Потенциальным соперником по четвертьфиналу соревнований для железнодорожников является омский «Авангард».