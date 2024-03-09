Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин назвал причину, по которой не считает «Локомотив» претендентом на Кубок Гагарина

Артюхин назвал причину, по которой не считает «Локомотив» претендентом на Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин объяснил, почему ярославский «Локомотив» не выглядит, по его мнению, фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина – 2024.

«Вижу ли в «Локомотиве» претендента на Кубок Гагарина? Хотел бы видеть, но мне не сильно внушает игра «Локомотива». Не так много исполнителей, они не так много забивают. Да, в последней игре прорвало, забили многие игроки, которые до этого не забивали, но в целом «Локомотив» очень мало забивает. Это мало и это большая проблема. Да, есть Максим Шалунов, но надо побольше таких ребят иметь. Назвал бы «Локомотив» фаворитом, но при всём уважении не думаю, что он завоюет Кубок Гагарина. Может, я ошибусь», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» уверенно прошёл московский ЦСКА (4-1). Потенциальным соперником по четвертьфиналу соревнований для железнодорожников является омский «Авангард».

Материалы по теме
«Надо войти в его ситуацию». Артюхин высказался об игре Ивана Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android