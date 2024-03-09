Коваленко: устал слушать о хорошей игре «Торпедо» — хорошо играем, но очки и игры отдаём

24-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Николай Коваленко эмоционально прокомментировал ход пятой встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (0:2, идёт третий период).

«Торпедо» проводит хороший матч, уступая сопернику в микроэпизодах? Вы знаете, мне кажется, я уже устал слушать об этой хорошей игре, потому что на протяжении всего сезона мы говорим, что мы хорошо играем, но и очки отдаём, и игры отдаём.

Чего не хватает? Глупые ошибки совершаем, удаляемся – пропускаем в меньшинстве, переигрываем смены. В принципе, мы и правда играем лучше, чем остальные игры, потому что мы выходим из зоны хорошо, играем в пас хорошо, но нет какого-то нарыва на ворота, мало бросков делаем. Думаю, это надо улучшить.

Есть ли закономерность, что у «Торпедо» лучше получаются игры в Санкт-Петербурге? Не знаю, я бы так не сказал. Мне кажется, они вообще все уставшие как будто катаются.

Что не получается при игре в меньшинстве? Думаю, подсказывать надо больше и больше забирать нейтральных шайб, проигрываем очень много», — сказал Коваленко в перерыве.

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