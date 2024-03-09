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СКА – «Торпедо» 3:0, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 9 марта

СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2024, обыграв «Торпедо» в пятом матче серии
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, благодаря чему они вышли в следующий этап соревнований, выиграв серию – 4-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)     3:0 Сергеев – 59:16 (en)    

Счёт в матче был открыт в конце стартовой двадцатиминутки опытным нападающим СКА – Сергеем Толчинским. В конце следующего игрового отрезка подопечные Романа Ротенберга укрепили преимущество усилиями 20-летнего нападающего Григория Кузьмина, отметившегося первым результативным действием. В середине третьего периода «Торпедо» удалось распечатать ворота Никиты Серебрякова, однако по тренерскому запросу на проверку правильности взятия ворот гол был отменён в результате выявленного положения вне игры. Точку в этой игре поставил гол защитника Артёма Сергеева в пустые ворота «Торпедо» на последней минуте при игре в меньшинстве в формате «3х5».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, СКА вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом» и «Авангардом» пробился в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина – 2024.

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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