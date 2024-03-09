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Ларионов выбросил планшет после незасчитанной шайбы «Торпедо» в ворота СКА. Видео

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов выплеснул эмоции, выбросив планшет, после незасчитанной шайбы Никиты Артамонова в третьем периоде пятой встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (0:3, 1-4).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в третьем периоде игроки «Торпедо» сумели распечатать ворота Никиты Серебрякова – отличился Никита Артамонов. Однако главный тренер СКА Роман Ротенберг решил воспользоваться правом на тренерский запрос о проверке правильности взятия ворот. В итоге взятие ворот было отменено из-за выявленного положения вне игры.

Примечательно, что у «Торпедо» не засчитывают шайбу во втором матче кряду. В обоих случаях – из-за положения вне игры.