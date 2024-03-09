Вайсфельд прокомментировал спорный гол Толчинского в матче СКА — «Торпедо»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд, прокомментировал гол 29-летнего российского нападающего санкт-петербургского СКА Сергея Толчинского в первом периоде пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (3:0, 4-1).

«Если игрок принимает шайбу только с одним коньком на льду, такой гол не засчитывается. Тяжело что-то увидеть на повторе. Раз судьи засчитали взятие ворот, значит, посчитали, что Толчинский находился на льду двумя ногами», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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Отметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Толчинского уже три заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах при показателе полезности «0».