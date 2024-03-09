Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в серии со СКА в Кубке Гагарина

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги серии с санкт-петербургским СКА (0:3, 1-4) после поражения в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, зрителям понравилась. Сейчас можно много говорить, к сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Но я их похвалил за самоотдачу, за ту жажду, что они проявили в сегодняшнем матче. Конечно, разочарованы сезоном, хотелось пройти дальше. Но это спорт, сопернику удачи в дальнейших играх, а наших ребят – с окончанием сезона.

Я бросил планшет после отмены гола, хотя был явный офсайд? Слишком быстро. Всегда в таких играх находишься под стрессом. Когда арбитры не видят нарушения, которое было, офсайд, — это одно. Но когда решение принимается очень быстро… Порой мы ждём 30-40 секунд, пока нам сообщат. Надеялись, что этот гол может вселить уверенность, которой ребятам не хватало. При счёте 2:1 многие вещи могли произойти. При счёте 0:2 два удаления [соперника], могли решить спокойно, но, видно, концовка, когда ты уставший, не хватает концентрации, хладнокровия в завершении и силёнок», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Торпедо», набрав 75 очков в 68 матчах, занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 со СКА подопечные Игоря Ларионова одержали лишь одну победу в первом матче (5:2, 1-4).