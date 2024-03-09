Ларионов – о голе Толчинского: обращались к судьям за разъяснением, они не подъехали

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о первом голе СКА в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина (0:3, 1-4).

«Мы пытались подозвать судей, но они не подъехали. Пытались понять. Как на видео было видно, одна нога была за льдом, вторая уже на льду. Не знаю, как это трактуется арбитрами, к сожалению, они не подъехали и не прокомментировали. Многие вещи, которые происходят, они вне твоего контроля. И ты можешь только обратиться, хотя бы получить какое-то объяснение, но его не было.

Филатова не было на скамейке, он был наверху на случай запроса. Здесь побольше места, чтобы смотреть игру сверху, в «Нагорном», к сожалению, нет такого места, чтобы разместить людей. Было принято такое решение ещё вчера», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.