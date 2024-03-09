Ротенберг — об отменённом голе Артамонова: офсайд — это офсайд. Никаких вопросов нет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал момент с отменой гола 18-летнего российского нападающего нижегородского «Торпедо» Никиты Артамонова в третьем периоде пятой встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Отменённый гол – переломный момент? По правилам офсайд — это офсайд, никаких вопросов нет. Много ключевых моментов, этот момент – один из них. Мысли о подготовке к будущему сопернику? Мы же не в казино. Время покажет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Примечательно, что у «Торпедо» не засчитывают шайбу во втором матче кряду. В обоих случаях – из-за положения вне игры.