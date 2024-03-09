Ларионов: КХЛ — не рынок вторсырья, где могут что-то растащить. За игроков будем бороться

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос об изменениях в составе команды к следующему сезону.

«Не боюсь ли, что состав растащат более богатые клубы? Растащить – такое слово… Это не рынок вторсырья, где могут что-то растащить, а профессиональная команда. Исходя из реалий КХЛ всё может быть, но за каждого игрока мы будем бороться. Игроки все под контрактами. Если есть покупатели за очень большие деньги, мы можем это рассмотреть. Так устроен этот мир. Мы хотим продолжать работать с людьми, которые начали свой путь здесь, кто играет очень хорошо, продолжать делать команду ещё сильнее и интереснее. Естественно, изменения будут, но о них пока нет смысла говорить, а остальное – время покажет», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.