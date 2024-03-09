Ларионов: будем работать, чтобы стать сильнее. Мужской хоккей требует мужского здоровья

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов разобрал отдельные эпизоды пятой встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (0:3, 1-4), а также ответил на вопрос о возможной переоценке подготовки к сезону в плане физической составляющей.

«Шесть на три» в концовке? Мы только что говорили об этом в раздевалке. Сейчас нет смысла кого-то критиковать, обсуждать. Мы слегка перекинулись словами при «шесть на три». Естественно, нужна борьба за шайбу, когда забивают тебе втроём, когда ты должен быть более голодным… Видимо, нам не хватило страсти в тех маленьких моментах, где мы не были первыми на шайбе, уступали борьбу, это привело к пропущенному голу.

СКА убегал в контратаки в меньшинстве? В таких матчах, когда накал очень высок, когда ты находишься на грани, необходима уверенность и большой игроцкий опыт, которого у нас не так много, скажу честно. Только с этим связываю. В предыдущей игре мы «пять на три» не забили тоже. Вопрос в мастерстве игроков. Там, где нужна холодная голова и страсть, смелость в принятии решений, ребятам этого не хватало. Хотя на таком уровне и накале и проявляются люди, которые могут чем-то удивить. Давайте будем терпеливы, сейчас бесполезно делать какие-то выводы и обсуждать детали, серия только закончилась.

Два броска за первые 17 минут игры? Броски были, просто мимо ворот, и бросок в штангу не считается. Акцентировали на этом внимание, сказали, что при игре в таких матчах атаку надо заканчивать броском. Это стало лучше получаться во втором периоде, но всё равно этого мало, потому что в таких играх любые голы – от рикошета, от подставления – это тоже голы. В этом компоненте нам надо было добавлять, к сожалению, не получилось.

Произошла ли у меня переоценка подготовки к сезону в плане физики? Нет. Если посмотреть состав, у нас человек семь даже в Вышке не играли, сразу после «Чайки» пришли в КХЛ. Ребята были готовы на 100%. Да, в чём-то уступали – в опыте, возрасте, размере, но не сказал бы, что мы просели по физике. Ведущий компонент тут – опыт. В защите у нас три человека, которые играли за «Чайку». Понятно, что это может звучать как оправдание, но пройти такое сито против очень сильной команды, это позитив на будущее. Ребята, сыгравшие в этом году после «Чайки», получили колоссальный опыт. В межсезонье будет много работы, чтобы ребята стали сильнее. Мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться с мужиками постарше и помощнее – это непросто. В плане ментальности и подготовки мы ничего менять не будем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.