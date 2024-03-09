Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как отразился на Овечкине уход Кузнецова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил мнение о том, как пережил уход из команды российского нападающего Евгения Кузнецова капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Я думаю, что для Овечкина уход Кузнецова отражается несколько иначе, потому что между ними была тесная связь, они дружили семьями. В конце концов, это лишь часть нашей игры. Да, это, безусловно, важная составляющая, особенно для Александра – это словно часть его семьи. Думаю, он желает самого наилучшего для Евгения и его семьи. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, сделка по переходу Кузнецова в «Каролину» состоялась в дедлайн НХЛ. В результате этого перехода «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.