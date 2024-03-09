Овечкин: в «Вашингтоне» осталось пять обладателей Кубка Стэнли — 2018? Это печально

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что после ухода Евгения Кузнецова в составе «столичных» осталось лишь пять игроков, выигрывавших с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

«Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, наша работа – выходить на лёд и показывать лучшее, на что мы способны, а работа генерального менеджера – делать то, что у них получается лучше всего», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, после того, как Кузнецов покинул «Вашингтон», в составе «столичных» остались лишь пять обладателей Кубка Стэнли – 2018. Помимо Овечкина, в список этих игроков входят защитник Джон Карлсон, нападающие Том Уилсон и Ти Джей Оши, а также Никлас Бекстрём, находящийся в долгосрочном списке травмированных.