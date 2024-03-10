Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз – Калгари Флэймз 5:1, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 10 марта

Дубль Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Калгари»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тарасенко – 20:23     1:1 Шарангович (Кадри, Кузьменко) – 25:51 (pp)     2:1 Барков (Райнхарт, Тарасенко) – 26:19     3:1 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 33:12     4:1 Тарасенко (Форслинг, Экман-Ларссон) – 34:55     5:1 Стенлунд (Луостаринен) – 44:30 (sh)    

В составе победителей дубль оформил Владимир Тарасенко и ещё по разу отличились Александр Барков, Сэм Беннетт и Кевин Стенлунд. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Калгари» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Защитник Даниил Мироманов не отметился результативными действиями.

«Флорида» одержала седьмую победу за последние восемь матчей. «Калгари» потерпел второе поражение за последние три матча.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android