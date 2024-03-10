Александр Овечкин подобрался вплотную к легенде «Вашингтона» по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1406-м за карьеру в НХЛ. Капитан столичной команды продолжает располагаться на 41-м месте в истории лиги по этому показателю, но сегодня он подобрался вплотную к легенде «Вашингтона» Дэйлу Хантеру по этому показателю. Бывший капитан и бывший главный тренер «столичных» завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1407 матчей. Он замыкает топ-40 в истории НХЛ.