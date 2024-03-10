Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса, Том Уилсон, а также Сонни Милано. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив реультативную передачу.
Единственную шайбу в составе гостей сегодня забросил Тайлер Джонсон.
«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.«Чикаго» находится на последнем, 16-м месте на Западе с 37-ю очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01 2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45 3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp) 4:0 Милано (Протас) – 37:24 4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49
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