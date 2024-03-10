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Вашингтон Кэпиталз – Чикаго Блэкхоукс 4:1, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 10 марта

Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса, Том Уилсон, а также Сонни Милано. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив реультативную передачу.

Единственную шайбу в составе гостей сегодня забросил Тайлер Джонсон.

«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.«Чикаго» находится на последнем, 16-м месте на Западе с 37-ю очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01     2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45     3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp)     4:0 Милано (Протас) – 37:24     4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49    
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