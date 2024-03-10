Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса, Том Уилсон, а также Сонни Милано. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив реультативную передачу.

Единственную шайбу в составе гостей сегодня забросил Тайлер Джонсон.

«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.«Чикаго» находится на последнем, 16-м месте на Западе с 37-ю очками.