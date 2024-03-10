Стивен Стэмкос стал пятым действующим игроком НХЛ с 300 матчами с 2+ очками

В Тампе на стадионе « Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

В составе «молний» ассистентский дубль оформил нападающий Стивен Стэмкос. Таким образом канадский форвард стал первым игроком в истории «Тампы» и вообще пятым действующим игроком НХЛ с 300 матчами с 2+ очками.

Благодаря двум очкам в матче с «Флайерз» сегодня Стэмкос присоединился в этом ряду к капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (461), капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (427), форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (342) и нападающему «Детройт Ред Уингз» Патрику Кейну (337).