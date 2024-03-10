Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сент-Луисом»

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл в составе нью-йоркцев полный матч и отразил все 26 бросков по своим воротам.

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