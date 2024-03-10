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Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис Блюз 4:0, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного сезона НХЛ 10 марта

Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сент-Луисом»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp)     2:0 Веси (Гудроу) – 19:37     3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp)     4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)    

В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл в составе нью-йоркцев полный матч и отразил все 26 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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