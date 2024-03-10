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Толчинский о голе в ворота «Торпедо»: знал, что не могу принимать шайбу, стоя в штрафбоксе

Толчинский о голе в ворота «Торпедо»: знал, что не могу принимать шайбу, стоя в штрафбоксе
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Нападающий СКА Сергей Толчинский оценил свой гол в пятом матче серии с «Торпедо» (3:0). Форвард получил шайбу, выходя со скамейки штрафников, и реализовал отрыв.

«Просто подфартило, что такой тайминг. У меня был такой гол в Уфе в регулярном чемпионате, сейчас опять подфартило с таймингом, что шайба оказалась у нас на крюке как раз тогда, когда я выходил из штрафного бокса. Фальковский молодец, держал в голове, что я вот-вот выйду, и просто откинул шайбу в ту точку, где я могу оказаться, а там уже «два в один» — игровая ситуация.

Если честно, не знаю, какое там правило. Знал, что я не могу стоять в боксе и принимать шайбу, поэтому старался как можно быстрее выкинуть свои ноги на лёд (смеётся). При этом шайба ещё шла по борту. Вроде я успел [выкинуть ноги]. Думаю, судьи в любом случае пересмотрели этот момент», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
Эксклюзив
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
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