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Гол Дорофеева, два паса Барбашёва и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»

Гол Дорофеева, два паса Барбашёва и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Детройтом». Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 09:08     2:0 Маршессо (Айкел, Ханифин) – 14:36     2:1 Расмуссен (Зайдер, Перрон) – 19:32     2:2 Комфер (Зайдер, Копп) – 42:44 (pp)     3:2 Макнэбб (Бриссон, Айкел) – 50:07     3:3 Гостисбер (Комфер, Перрон) – 50:44     4:3 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 57:16     5:3 Маршессо (Барбашёв, Ханифин) – 58:53    

Хет-триком в составе «Вегаса» отметился нападающий Джонатан Маршессо. Дважды ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Первый гол в матче забил ещё один россиянин в составе «Голден Найтс» — Павел Дорофеев. «Вегасу» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений и нанести «Детройту» пятое поражения кряду.

В паралельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Виннипег». Разгромную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Миллер (Хёгландер, Хьюз) – 02:05     2:0 Хёгландер (Зутер, Петтерссон) – 13:47     3:0 Ди Джузеппе (Блюгерс) – 17:00     4:0 Петтерссон (Гарланд, Хьюз) – 24:04 (pp)     5:0 Зутер – 55:06    

По два очка в матче набрали хоккеисты «Ванкувера» Пиус Зутер, Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер.

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