Гол Дорофеева, два паса Барбашёва и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Детройтом». Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:3.
Хет-триком в составе «Вегаса» отметился нападающий Джонатан Маршессо. Дважды ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Первый гол в матче забил ещё один россиянин в составе «Голден Найтс» — Павел Дорофеев. «Вегасу» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений и нанести «Детройту» пятое поражения кряду.
В паралельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Виннипег». Разгромную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:0.
По два очка в матче набрали хоккеисты «Ванкувера» Пиус Зутер, Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер.
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