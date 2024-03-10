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Гол Дорофеева, два паса Барбашёва и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Детройтом». Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:3.

Хет-триком в составе «Вегаса» отметился нападающий Джонатан Маршессо. Дважды ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Первый гол в матче забил ещё один россиянин в составе «Голден Найтс» — Павел Дорофеев. «Вегасу» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений и нанести «Детройту» пятое поражения кряду.

В паралельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Виннипег». Разгромную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:0.

По два очка в матче набрали хоккеисты «Ванкувера» Пиус Зутер, Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер.