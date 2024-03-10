Толчинский: кефир и каша у СКА, конечно, вкусные, вопросов нет!

Нападающий СКА Сергей Толчинский оценил слова главного тренера Романа Ротенберга после одного из матчей серии с «Торпедо». Специалист заявил, что игроки петербургского клуба не употребляют малину, «у нас кефир и каша с Ленобласти, с фермы».

«Кефир и каша и у нас, конечно, хорошие, вопросов нет! Очень вкусные», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

СКА обыграл «Торпедо» в пяти матчах и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина. Соперник петербургского клуба определится после завершения всех серий первого раунда плей-офф КХЛ. Напомним, в текущем сезоне впервые введена перекрёстная схема плей-офф со второго раунда. Команды Западной конференции сыграют с командами Восточной.