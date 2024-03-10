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Российский нападающий исполнил супербуллит в матче АХЛ

Российский нападающий исполнил супербуллит в матче АХЛ
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В Бриджпорте прошёл матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги между «Бриджпортом» и «Хартфордом». Победу по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал российский нападающий «Бриджпорта» Руслан Исхаков. Россиянин эффектно исполнил свою попытку, бросив шайбу из-под ноги.

ВИДЕО

В текущем сезоне АХЛ 23-летний нападающий провёл 55 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-14».

Всего в АХЛ Исхаков провёл 124 матча, в которых забросил 32 шайбы и отдал 59 результативных передач. Прошлый сезон-2022/2023 он провёл в АХЛ за клуб «Бриджпорт Айлендерс». В 69 матчах регулярки нападающий набрал 51 (17+34) очко.

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