Коннор Бедард серией финтов обыграл двух игроков «Вашингтона»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В середине третьего периода великолепную технику показал 18-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Первый номер прошлогоднего драфта обыграл двух хоккеистов «Вашингтона» серией финтов. Примечательно, что эти действия не помогли Бедарду прорваться к воротам «Кэпиталз», нападающий вынужден был отступить к синей линии.

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В прошедшей игре Бедард не сумел отметиться результативными действиями. Всего на счету новичка НХЛ в текущем сезоне 43 (17+26) очка в 50 матчах.