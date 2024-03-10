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Коннор Бедард серией финтов обыграл двух игроков «Вашингтона»

Коннор Бедард серией финтов обыграл двух игроков «Вашингтона»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01     2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45     3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp)     4:0 Милано (Протас) – 37:24     4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49    

В середине третьего периода великолепную технику показал 18-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Первый номер прошлогоднего драфта обыграл двух хоккеистов «Вашингтона» серией финтов. Примечательно, что эти действия не помогли Бедарду прорваться к воротам «Кэпиталз», нападающий вынужден был отступить к синей линии.

ВИДЕО

В прошедшей игре Бедард не сумел отметиться результативными действиями. Всего на счету новичка НХЛ в текущем сезоне 43 (17+26) очка в 50 матчах.

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