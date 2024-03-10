Шестёркин — третий вратарь в истории НХЛ по числу побед в первых 200 матчах в лиге
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 26 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Россиянин одержал 126-ю победу в своей 200-й игре в НХЛ. Лишь два вратаря в истории НХЛ одержали больше побед в первых 200 играх в лиге: Билл Дюрнан (134) и Мишель Ларок (127).
В текущем сезоне Шестёркин провёл 42 матча, в которых одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2%.
В 200 матчах в НХЛ российский вратарь одержал 126 побед с процентом отражённых бросков 92,1%. На счету 28-летнего Шестёркина 13 «сухих» матчей в карьере НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp) 2:0 Веси (Гудроу) – 19:37 3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp) 4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)
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