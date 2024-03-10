Шестёркин — третий вратарь в истории НХЛ по числу побед в первых 200 матчах в лиге

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 26 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Россиянин одержал 126-ю победу в своей 200-й игре в НХЛ. Лишь два вратаря в истории НХЛ одержали больше побед в первых 200 играх в лиге: Билл Дюрнан (134) и Мишель Ларок (127).

В текущем сезоне Шестёркин провёл 42 матча, в которых одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2%.

В 200 матчах в НХЛ российский вратарь одержал 126 побед с процентом отражённых бросков 92,1%. На счету 28-летнего Шестёркина 13 «сухих» матчей в карьере НХЛ.