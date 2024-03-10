«Элитный вратарь, это многое говорит о нём». Лавиолетт оценил достижение Шестёркина
Поделиться
Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил достижение вратаря Игоря Шестёркина. В матче с «Сент-Луисом» (4:0) россиянин одержал свою 126-ю победу в 200-м матче в НХЛ. Лишь два голкипера в истории лиги одержали больше побед в своих первых 200 матчах в НХЛ.
«В последние полтора месяца или около того он действительно набрал отличную форму. Но я наблюдал за ним всю его карьеру, это просто элитный вратарь. Я знал, что эта игра станет 200-й для него, но не знал о количестве его побед. Это довольно примечательное число и статистика. Это многое говорит о нём», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
В 200 матчах в НХЛ 28-летний российский вратарь одержал 126 побед с процентом отражённых бросков 92,1%.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp) 2:0 Веси (Гудроу) – 19:37 3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp) 4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)
Комментарии
- 10 марта 2024
-
13:32
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:20
-
06:35
-
06:17