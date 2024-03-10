«Элитный вратарь, это многое говорит о нём». Лавиолетт оценил достижение Шестёркина

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил достижение вратаря Игоря Шестёркина. В матче с «Сент-Луисом» (4:0) россиянин одержал свою 126-ю победу в 200-м матче в НХЛ. Лишь два голкипера в истории лиги одержали больше побед в своих первых 200 матчах в НХЛ.

«В последние полтора месяца или около того он действительно набрал отличную форму. Но я наблюдал за ним всю его карьеру, это просто элитный вратарь. Я знал, что эта игра станет 200-й для него, но не знал о количестве его побед. Это довольно примечательное число и статистика. Это многое говорит о нём», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

В 200 матчах в НХЛ 28-летний российский вратарь одержал 126 побед с процентом отражённых бросков 92,1%.