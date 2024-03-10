Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Александра Шарова в ворота «Трактора»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба КХЛ представила разъяснения департамента судейства по решению об отмене взятия ворот челябинского «Трактора» после гола 28-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Шарова в шестой игре серии, проходящей в эти минуты в Челябинске. Идёт третий период, счёт равный – 2:2, в серии впереди челябинцы – 3-2.

«На 27-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого нападающим «Салавата Юлаева»Александром Шаровым, главный тренер команды «Трактор» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот.

В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — гласит комментарий, опубликованный на официальном сайте лиги.

Видео с разъяснениями доступно по ссылке.