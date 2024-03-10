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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Александра Шарова в ворота «Трактора»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Александра Шарова в ворота «Трактора»
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Пресс-служба КХЛ представила разъяснения департамента судейства по решению об отмене взятия ворот челябинского «Трактора» после гола 28-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Шарова в шестой игре серии, проходящей в эти минуты в Челябинске. Идёт третий период, счёт равный – 2:2, в серии впереди челябинцы – 3-2.

«На 27-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого нападающим «Салавата Юлаева»Александром Шаровым, главный тренер команды «Трактор» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот.

В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — гласит комментарий, опубликованный на официальном сайте лиги.

Видео с разъяснениями доступно по ссылке.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)     2:2 Кравцов (Дронов, Шабанов) – 41:33 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Бурдасов) – 57:09 (5x5)     4:2 Робинсон (Антипин) – 59:17 (en)    
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