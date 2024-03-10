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Рукопожатие Робинсона и Тимкина после завершения серии «Трактор» — «Салават Юлаев»

Рукопожатие Робинсона и Тимкина после завершения серии «Трактор» — «Салават Юлаев»
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Челябинский «Трактор» благодаря победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2) вышел в следующий раунд соревнований.

По окончании матча в ходе традиционного рукопожатия между командами не остались в стороне и 33-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин и 32-летний американский форвард челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон, между которыми в ходе серии состоялась драка и несколько стычек с другими игроками. Хоккеисты не только пожали друг другу руки, но и успели провести короткий диалог.

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Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

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