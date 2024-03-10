Ротенберг не сдержал эмоций в матче Медиалиги, швырнув клюшку в штрафном боксе

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, не совладал с эмоциями, выступая за команду «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге в матче с клубом «Титан» (1:7).

В одном из эпизодов он был наказан арбитрами удалением, оказавшись в штрафном боксе, Ротенберг швырнул клюшку в борт. В дальнейшем наставник СКА также проявил свои эмоции, нарушив несколько раз правила – в одном из эпизодов он нанёс удар клюшкой в голову игроку «Титана».

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Примечательно, что во втором периоде Ротенберг не сумел реализовать буллит.

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Напомним, накануне санкт-петербургский СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024, обыграв в серии первого раунда нижегородское «Торпедо» (4-1).