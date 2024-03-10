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Козлов: «Салават» сам себе проиграл матч. Слишком легко нам «Трактор» забивал голы

Козлов: «Салават» сам себе проиграл матч. Слишком легко нам «Трактор» забивал голы
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2:4, 2-4), после которого команда из столицы Башкортостана завершила свой сезон.

«Сами себе проиграли сегодня матч. Ведя 2:0, мы не можем пропускать быстрые голы в начале периода. И слишком легко нам «Трактор» забивал голы, чтобы выигрывать в плей-офф, нельзя допускать такие ошибки. Нереализованное большинство – это важный момент. Забей мы в большинстве – выиграли бы матч. Да, игра без стычек сегодня была, но всё равно накал чувствовался. Причины пропущенных голов? Нет, дело не в несобранности, просто недорабатывали до конца в защите. Слишком легко позволяли им забить эти голы, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).

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