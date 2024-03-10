А. Заварухин: «Салават» доминировал в мелочах, но «Трактор» сыграл правильно

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2), благодаря которой им удалось выйти в следующий этап соревнований.

«Тяжёлая серия, хороший соперник. В каких-то мелочах «Салават» доминировал, но мы сыграли правильно, в тот хоккей, который на сегодняшний момент нам приносит результат. Мы добились этого результата. Сегодня первый период немного проспали, сделали ненужные ошибки, но затем сильно добавили. Были предпосылки для этого, о которых я не хотел бы говорить, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что по состоянию на 10 марта потенциальным соперником «Трактора» по второму раунду Кубка Гагарина является московское «Динамо», которое ведёт в серии с одноимённым клубом из Минска (3-1).