А. Заварухин — о преображении Робинсона в плей-офф: видимо, у американцев это в крови

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин оценил выступление 32-летнего американского нападающего Чарльза Робинсона в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Преображение Робинсона? Конечно, он добавил по сравнению с регуляркой, видимо, у американцев это в крови, плей-офф для них более важен. Но все ребята молодцы, выделять никого не будем. Тройка Робинсон – Родевальд – Котляревский сложилась ещё на Дальнем Востоке, у ребят получается, есть какие-то комбинации, мы за них держимся», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в пяти матчах текущего плей-офф Робинсон отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.