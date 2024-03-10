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Шаров — о вылете «Салавата»: в каждом матче доминировали, но соперник оказался сильнее

Шаров — о вылете «Салавата»: в каждом матче доминировали, но соперник оказался сильнее
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28-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров отреагировал на вылет в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2-4).

«Эмоций нет. Можно говорить многое, но мы проиграли, и настроения ни у кого нет. Не знаю, что пошло не так. В каждом матче мы доминировали, но соперник оказался сильнее. Мы не уступали ни в характере, ни в эмоциях.
Ожидали ли такой горячей серии? Конечно, были готовы к этому, хороший соперник. Разные были ситуации, никто не хотел проигрывать», — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

В текущем плей-офф Шаров принял участие во всех шести матчах, отметившись лишь двумя результативными передачами при показателе полезности «-3». В регулярном чемпионате в его активе 52 (19+33) очка в 66 играх.

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