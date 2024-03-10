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Владимир Ткачёв назвал ключевой аспект серии «Трактор» — «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

Владимир Ткачёв назвал ключевой аспект серии «Трактор» — «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина
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30-летний российский нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал проход уфимского «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Эмоции всегда одни. Хочется побеждать. Серия – шикарная. Очень напряжённая. Обе команды показали зрелищный грамотный хоккей, хорошо сыграли в обороне. Были матчи, когда мы уступали по движению, по статистике бросков по воротам, но ребята здорово терпели, блокировали броски. Это было, наверное, ключевое. Просто все хотели победить.

В последних матчах практически не было стычек? Во-первых, все эти стычки приводят к удалениям, а мы не хотели давать сопернику шанс. Эмоционально это очень сильно вытряхивает. Парни включались. В целом же нужно было просто больше забивать, чтобы выиграть матч, а стычки – это часть игры», — приводит слова Ткачёва Metaratings.

Напомним, Ткачёв принял участие во всех шести матчах с участием «Трактора» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, отметившись одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «+2».

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