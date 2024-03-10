Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Горбунов вступился за Денисова, подравшись с О’Деллом в матче Кубка Гагарина

Горбунов вступился за Денисова, подравшись с О’Деллом в матче Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором московское «Динамо» принимает одноимённый клуб из Минска. Идёт первый овертайм, счёт равный – 1-1. В серии ведут хозяева – 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Петухов (Пакетт, Менелл) – 06:14 (5x5)     1:1 Мороз – 48:58 (5x5)     1:2 Меркли (Калдис, Стась) – 80:49 (5x5)    

В конце первого овертайма 33-летний канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл столкнулся в чужой зоне с защитником команды соперников Павлом Денисовым, в результате которого игрок гостей получил повреждение. Не задумываясь, за своего партнёра по минскому «Динамо» вступился опытный форвард Роман Горбунов, подравшись с О’Деллом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что арбитры этот эпизод расценили как грубость, наказав Горбунова и О’Делла малым штрафом.

Материалы по теме
Кудашов объяснил отсутствие Гусева в составе «Динамо» на пятый матч серии Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android