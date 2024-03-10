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Горбунов вступился за Денисова, подравшись с О’Деллом в матче Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором московское «Динамо» принимает одноимённый клуб из Минска. Идёт первый овертайм, счёт равный – 1-1. В серии ведут хозяева – 3-1.

В конце первого овертайма 33-летний канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл столкнулся в чужой зоне с защитником команды соперников Павлом Денисовым, в результате которого игрок гостей получил повреждение. Не задумываясь, за своего партнёра по минскому «Динамо» вступился опытный форвард Роман Горбунов, подравшись с О’Деллом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что арбитры этот эпизод расценили как грубость, наказав Горбунова и О’Делла малым штрафом.