Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, расклады Кубка Гагарина на данный момент

Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, расклады Кубка Гагарина на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам очередного игрового дня плей-офф КХЛ определены шесть участников второго раунда Кубка Гагарина: от Западной конференции дальше вышли СКА (2), «Локомотив» (3), «Спартак» (4), от Восточной – «Авангард» (2), «Автомобилист» (5) и «Трактор» (6). В одном шаге от выхода в следующий раунд находятся московское «Динамо» (Запад 1) и «Металлург» (Восток 1).

Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне. А1 – это лучшая по посеву команда Запада. Б4 – худшая по посеву команда Востока.

Четвертьфинал:
А1 – Б4 (С1)
А2 – Б3 (С2)
Б1 – А4 (С3)
Б2 – А3 (С4)

Полуфиналы:
С1 – С4
С2 – С3

Пары четвертьфиналов на данный момент:

«Динамо» М (Запад 1) — «Трактор» (Восток 6)
СКА (Запад 2) – «Автомобилист» (Восток 5)
«Металлург» (Восток 1) — «Спартак» (Запад 4)
«Авангард» (Восток 2) — «Локомотив» (Запад 3)

*Жирным выделены команды, обеспечившие себе выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Трактор» вынес «Салават»! А с кем сыграет в четвертьфинале? Сетка плей-офф КХЛ. LIVE
Live
«Трактор» вынес «Салават»! А с кем сыграет в четвертьфинале? Сетка плей-офф КХЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android