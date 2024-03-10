Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, расклады Кубка Гагарина на данный момент

По итогам очередного игрового дня плей-офф КХЛ определены шесть участников второго раунда Кубка Гагарина: от Западной конференции дальше вышли СКА (2), «Локомотив» (3), «Спартак» (4), от Восточной – «Авангард» (2), «Автомобилист» (5) и «Трактор» (6). В одном шаге от выхода в следующий раунд находятся московское «Динамо» (Запад 1) и «Металлург» (Восток 1).
Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне. А1 – это лучшая по посеву команда Запада. Б4 – худшая по посеву команда Востока.
Четвертьфинал:
А1 – Б4 (С1)
А2 – Б3 (С2)
Б1 – А4 (С3)
Б2 – А3 (С4)
Полуфиналы:
С1 – С4
С2 – С3
Пары четвертьфиналов на данный момент:
«Динамо» М (Запад 1) — «Трактор» (Восток 6)
СКА (Запад 2) – «Автомобилист» (Восток 5)
«Металлург» (Восток 1) — «Спартак» (Запад 4)
«Авангард» (Восток 2) — «Локомотив» (Запад 3)
*Жирным выделены команды, обеспечившие себе выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.