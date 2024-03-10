Кудашов — о поражении во втором овертайме: ничего нового не произошло, игры под копирку

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение во втором овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от минского «Динамо» (1:2 ОТ, 3-2).

«Ничего нового в сегодняшней игре не произошло. Всё как и предыдущих играх. Сегодня минское «Динамо» выиграло. Свои моменты не забили, контратаку пропустили. Комментировать здесь особо нечего. Все игры как под копирку. Просто те игры получалось выиграть, сегодня не получилось.

При 1:0 на подсознании сидело желание удержать победный счёт? Нет. У нас вся серия идёт периодами – то мы берём инициативу, то они берут инициативу. Это была та же ситуация», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.