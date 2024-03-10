Кудашов — об отсутствии Гусева: заменить можно любого. Пришлось играть с листа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил отсутствие заброшенных шайб при игре с численным преимуществом в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (1:2 ОТ, 3-2), а также ответил на вопрос, связано ли это с отсутствием нападающего Никиты Гусева.

«Как забивать в ворота минского «Динамо»? Много шайб в этой серии всё равно не будет. Растянуть оборону соперника не так просто. Надо работать, другого здесь нет. Я могу вам сказать дежурные слова – больше бросать, закрывать вратаря. Это дежурные слова, которые говорятся всегда. У нас есть моменты, которые мы стараемся выполнить, но не всегда у нас получается. Но они не для публичного обсуждения.

Банальный вопрос – почему большинство не сработало? Тогда банальный ответ, как обычно говорю: давайте похвалим «Динамо» (Минск).

Гусева на большинстве заменить невозможно? Заменить можно любых игроков, эта история уже много раз показывала. Тут вопрос в другом. Надо было потренироваться и немного наиграть новые связки. А пришлось играть с листа и перестраиваться.

Будет ли тяжело закончить серию в Минске? Посмотрим, как получится. Как бог даст, так и будет. Обе команды будут стараться выиграть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.