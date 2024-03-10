«Колосов дал нам шанс». Квартальнов — о том, может ли сыграть Фергюсон в плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3) ответил на вопрос, может ли 25-летний канадский вратарь Дилан Фергюсон получить шанс сыграть в Кубке Гагарина.

«Может ли Фергюсон сыграть в плей-офф или с такой игрой Колосова тут без шансов? Ребят, ну дайте мы приедем, подумаем, сейчас-то что об этом говорить. Алексей дал нам шанс, и мы победили.

Есть ли вариант, что Коробов сыграет в Минске? Пока не знаю.

Нет ли опасения за физическое состояние четвёрки основных защитников – того же Кёррана, который так много играет? Я думаю, что нет. Они физически крепкие пацаны, которые умеют играть. Ребята опытные. Кёрран и в сезоне играл большую часть времени. Они готовы играть так долго. Единственное, конечно, мне бы хотелось, чтобы не было так много овертаймов, потому что силы покидают. Мне кажется, что это естественный процесс. Они играют рационально. Хотя он у нас ещё и бегает, и могли нам привезти в овертайме», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в текущем плей-офф Колосов принял участие во всех пяти матчах минского «Динамо», в которых отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,23. У Фергюсона в 23 играх регулярного сезона – 90,4% отражённых бросков и 2,51 – средний показатель пропущенных шайб.