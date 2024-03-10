«3700 очков на одном фото». «Эдмонтон» — о совместном снимке Ягра, Макдэвида и Драйзайтля

Пресс-служба клуба «Эдмонтон Ойлерз» после победы в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» представила совместный снимок двух ведущих игроков своей команды – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — с легендарным форвардом «пингвинов» Яромиром Ягром.

«Просто случайные 3700 очков на одном фото», — гласит подпись пресс-службы «нефтяников» к публикации.

Cовместная фотография Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Яромира Ягра. Фото: Пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз» в социальных сетях.

Напомним, за карьеру в НХЛ Макдэвид провёл 630 матчей, в которых набрал 953 (327+626) очка, у его партнёра по команде Драйзайтля – 826 (338+488) результативных действий в 701 игре. На счету Ягра, завершившего карьеру в НХЛ в 2018 году, 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах. Таким образом, в сумме у вышеупомянутых звёздных хоккеистов 3730 очков.